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Трамп указал странам НАТО на необходимость помогать Украине

Трамп: страны НАТО должны сравняться с США по помощи Украине

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Patrick Semansky/AP

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сравняться с Америкой по помощи Украине, в одиночку Штаты не могут продолжать поддерживать Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, несправедливо то, сколько помощи оказывают страны Североатлантического альянса Киеву. Они должны сравнятся с США, считает Трамп. Если государства НАТО этого не сделают, то не смогут продолжать поддерживать Украину.

До этого стало известно, что победа Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах станет катастрофой для Украины.

До этого бывший командующий многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» польский генерал-лейтенант Богуслав Самол заявил, что Украина не справится с военным потенциалом России без поддержки стран Запада.

По его словам, Украина — страна средних размеров, которая не сможет выжить без внешней поддержки в сравнении с потенциалом, которым обладает Россия. Он также предрек Украине сложное будущее из-за проблем с финансированием со стороны Запада.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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