Лавров: США пошли на слом ДРСМД, так как эти ракеты нужны им против Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пошел на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как запрещенное этим документом оружие стало нужно США, в том числе против Китая. Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью ТАСС.

Лавров отметил, что США «сломали» ДРСМД, выдвинув для этого выдуманный предлог. На самом же деле, подчеркнул министр, запрещенные договором ракеты стали нужны Вашингтону, в том числе и против Китая. Когда ограничения стали мешать американским властям, они без колебаний от них избавились. Глава МИД отметил, что негативные последствия этого шага для региональной и глобальной безопасности являются очевидными.

По словам Лаврова, Вашингтон «в попытке затормозить утрату позиций гегемона» сделал ставку на силу. Из этого следуют погоня за военным превосходством и стремление обеспечить себе свободу рук в применении силовых средств. Лавров подчеркнул, что именно этим объясняется отказ от ограничений в области контроля над вооружениями, а также других инструментов, которые призваны обеспечить стратегический баланс интересов участников международных процессов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад, поставляя Киеву все более дальнобойные системы, повышает ставки в украинском конфликте.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.