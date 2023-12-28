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Ким Чен Ын призвал к активизации подготовки к войне

Ким Чен Ын призвал КНДР к активизации подготовки к войне из-за «происков» США

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kcna.kp

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна должна активизировать усилия по подготовке к войне из-за «беспрецедентных происков» США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает «Интерфакс».

Ким Чен Ын выступал на IX пленуме центрального комитета Трудовой партии Кореи, где в заключительной речи поставил боевые задачи перед Народной Армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению усовершенствования подготовки к войне, говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что эти задачи были сделаны «на основе глубокого анализа серьезной военно-политической ситуации на Корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за беспрецедентных происков США и их сателлитов» против Северной Кореи.

Кроме того, северокорейский лидер пообещал расширять и развивать отношения стратегического сотрудничества с «антиимпериалистическими и самостоятельными странами» и «отважно вести антиимпериалистические совместные действия и совместную борьбу» в ответ на изменения в мире.

23 декабря сообщалось, что разведка Южной Кореи перешла на экстренный режим из-за угроз КНДР.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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