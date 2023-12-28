Главным бенефициаром ситуации вокруг Украины являются США, а Европа «очень сильно проигрывает». Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Насколько я понимаю, Соединенные Штаты — это главный бенефициар нынешней ситуации вокруг Украины. Вашингтон на этом зарабатывает деньги. А вот Европа проигрывает очень сильно», — сказал Ульянов и привел в пример Германию.

Он отметил, что европейским странам эта ситуация идет во вред, но они все равно «следуют указаниям из Вашингтона».

По его словам, в марте-апреле 2022 года почти удалось договориться о мирном соглашении с Украиной, но против этого выступила Великобритания и США, а затем к ним присоединились и страны Евросоюза.

Это говорит о том, что во многих ключевых моментах политика ЕС «действительно определяется англосаксонской повесткой дня», добавил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что средства, которые ЕС выделяет на помощь Украине, не помогут изменить ситуацию в зоне боевых действий.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.