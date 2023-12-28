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В конгрессе США предложили снизить зарплату пресс-секретаря президента до $1

Конгрессвумен Тенни предложила снизить зарплату Жан-Пьер Байдена до $1 в год

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Susan Walsh/AP

Конгрессвумен Клаудия Тенни заявил, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер целый год лгала американцам, уклонялась от вопросов журналистов и нарушала закон Хэтча, поэтому и зарплата должна быть соответствующей — $1 в год. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала гражданам США и нарушала закон Хэтча, который запрещает госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей.

По этим причинам Тенни и выступает за снижение зарплаты пресс-секретаря президента США до $1 в год.

До этого Жан-Пьер заявила, что в Белом доме считают, что республиканцы сломали систему обсуждения законопроектов, противодействуя принятию программы военной помощи Украине, требуя внести в этот проект защиту границ США.

Она назвала президента США Джо Байдена «лидером мира» в контексте того, какую он ведет миграционную политику.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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