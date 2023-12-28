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В США рассказали о новых мировых конфликтах в 2024 году

Профессор Арасе: в 2024 году в мире возникнут новые вызовы и конфликты

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Shutterstock

Профессор университета Джонcа Хопкинса, эксперт в области международных отношений Дэвид Арасе заявил, что мировое сообщество в 2024 году столкнется с замедлением мировой торговли, усилением политических разногласий и появлением новых кризисов. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, сотрудничество среди государств будет ослаблено из-за замедления мировой торговли, роста инвестиций, разрушения политического консенсуса на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Эксперт считает, что в 2024 году возникнут неожиданные кризисы и вызовы, которые невозможно предсказать в данный момент.

Профессор считает, что в следующем году может произойти рост напряженности в американо-китайских отношениях.

До этого стало известно, что по данным британского Центра экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR) стало известно, что Китай может выйти на первое место в мире по объемам ВВП, обогнав американскую экономику, не ранее 2037 года.

К 2080 году, считают исследователи, крупнейшей экономикой мира станет Индия.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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