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Президент Франции обсудил с премьером Израиля операцию в Газе

Макрон обсудил с Нетаньяху санкции ЕС против ХАМАС и операции в секторе Газа

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Benoit Tessier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его принять меры для того, чтобы число жертв среди гражданских при военных операциях в Газе было снижено, а также обсудил с ним действия Евросоюза по введению ограничений против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении Елисейского дворца подчеркивается, что Макрон напомнил Нетаньяху о шагах, которые были предприняты в рамках ЕС для введения санкционных мер против ХАМАС, а также о мерах, принятых вместе с международными партнерами против террористических группировок, угрожающих миру и стабильности в регионе.

Президент Франции призвал премьера Израиля принять меры по предотвращению насилия со стороны израильских поселенцев в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Также Макрон напомнил о необходимости соблюдения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая установила после конфликта в 2006 году режим прекращения огня на ливано-израильской границе.

До этого стало известно, что Нетаньяху в октябре после начала палестино-израильского конфликта просил президента США Джо Байдена оказать давление на Египет, чтобы тот открыл границы и принял палестинцев из сектора Газа, однако получил отказ.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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