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Турция проголосует по вступлению Швеции в НАТО в 2024 году

Парламент Турции проголосует по заявке Швеции в НАТО в 2024 году

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Парламент Турции ушел на зимние каникулы после принятия бюджета на 2024 год и нескольких законов. Голосование на Генассамблее меджлиса по заявке Швеции в НАТО станет возможным с 16 января, когда он возобновит работу. Об этом сообщает Haber Global.

В публикации отмечается, Комиссия по международным делам парламента Турции 26 декабря одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в альянс. По данному вопросу должно состоятся голосование в рамках парламента, а для его утверждения достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов.

Аналитики считают, что учитывая большинство правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в 600-местном парламенте, вопрос утверждения заявки Швеции будет чисто техническим и зависеть от окончательного решения по нему президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

До этого советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Швеция предприняла серьезные шаги, чтобы стать членом НАТО.

27 декабря турецкая газета газета Yeni Şafak сообщала, что Швеция отменила эмбарго на поставку в Турцию товаров военного назначения.

Ранее сообщалось, что Турция готова поддержать членство Швеции в НАТО ради поставок американских истребителей.

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