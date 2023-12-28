В Госдепе США рассмотрят выделение дополнительной помощи Украине на $20 млн

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Украине дополнительной помощи на сумму до $20 млн. Об этом сообщает РИА Новости.

В меморандуме Байдена отмечается, что он делегирует Блинкену полномочия, чтобы определить, отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до $20 млн.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн, который станет последним в текущем году.

США поставят Украине артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и противотанковые средства.

До этого экс-премьер Украины Юлия Тимошенко попросила Киев предложить план Б по выходу Украины из кризисного и «достаточно трагического» положения. По ее словам, в связи с сокращением военной помощи от западных союзников оружия хватит «ровно для того, чтобы не проиграть». Минфин Украины сообщил, что страна ежедневно тратит на ведение боевых действий около 5 млрд гривен (более 12 млрд рублей).

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.