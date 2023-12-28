Лавров заявил, что представители Зеленского мыслят категориями войны

Представители президента Украины Владимира Зеленского мыслят категориями войны, у них отсутствует воля к миру. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике», — сказал Лавров.

По его словам, они не ведут разговоров о прекращении боевых действий.

Он отметил, что на Украине продолжает действовать приказ Зеленского о запрете ведения переговоров с российским руководством. Глава МИД РФ призвал сделать выводы из этого.

До этого Лавров заявлял, что США как-нибудь придумают, как «объявить победу» в конфликте на Украине в попытке заморозить конфликт. По его словам, ранее они объявляли о «победах» во Вьетнаме, в Афганистане и в Ираке.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.