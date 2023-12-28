Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что представители Зеленского мыслят категориями войны

Лавров заявил об отсутствии воли к миру со стороны администрации Зеленского

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Представители президента Украины Владимира Зеленского мыслят категориями войны, у них отсутствует воля к миру. Такое мнение высказал министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского. Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике», — сказал Лавров.

По его словам, они не ведут разговоров о прекращении боевых действий.

Он отметил, что на Украине продолжает действовать приказ Зеленского о запрете ведения переговоров с российским руководством. Глава МИД РФ призвал сделать выводы из этого.

До этого Лавров заявлял, что США как-нибудь придумают, как «объявить победу» в конфликте на Украине в попытке заморозить конфликт. По его словам, ранее они объявляли о «победах» во Вьетнаме, в Афганистане и в Ираке.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами