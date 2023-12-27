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Пушилин обрадовался приговору, вынесенному ему судом на Украине

Пушилин заявил, что гордится вынесенным ему на Украине заочным приговором

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал поводом для гордости заочный приговор, который ему вынесли на Украине. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил руководитель региональной администрации, решение Киева его только обрадовало. Пушилин подчеркнул, что таким образом украинская прокуратура признала его участие в создании возможности для людей самостоятельно выбирать, как жить.

«Для меня это повод гордиться <...> И мы его (выбор. — «Газета.Ru») сделали. Отлично, работаем дальше», — указал глава республики.

27 декабря суд на Украине заочно приговорил Пушилина к 15 годам лишения свободы. Согласно заявлению офиса генерального прокурора страны, главу ДНР обвиняют в посягательстве на территориальную целостность государства и коллаборационной деятельности.

Кроме того, в сообщении подчеркивалось участие руководителя региональной администрации в организации референдума о присоединении к РФ. По данным надзорного органа, именно Пушилин является инициатором проведения всеобщего голосования.

Ранее глава ДНР оценил действия российских войск по взятию города Авдеевки.

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