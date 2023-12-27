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В столице Аргентины начался митинг против политики президента

В Буэнос-Айресе проходит массовый митинг против реформ президента Милея

Акция протеста, участники которой недовольны реформами действующего аргентинского президента Хавьера Милея, проходит в центре Буэнос-Айреса. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале указано, что в митинге принимают участие несколько тысяч человек. Люди вышли на площадь, на которой расположены здания национального и городского судов.

Согласно информации журналистов, демонстрацию организовали местные профсоюзы. При этом организаторы акции протеста заранее согласовали проведение мероприятия с властями столицы.

Как подчеркивается в статье, перед началом митинга Милей пригрозил гражданам применением силы в ответ на возможное перекрытие дорог. Однако в настоящее время обстановка в городе спокойная, и участники демонстрации не пытаются мешать движению транспорта.

Тем не менее протестующие активно бьют в барабаны и скандируют различные лозунги. В частности, граждане Аргентины заявляют о незаконности реформ главы государства.

21 декабря аргентинский лидер подписал указ о проведении в стране более 300 реформ по либерализации национальной экономики. По словам Милея, реализация соответствующих инициатив должна стать первым шагом для реструктуризации республики.

Ранее президент Аргентины заявил, что противники его политики страдают стокгольмским синдромом.

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