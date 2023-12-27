Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на неформальном заседании по «формуле Аррии» заявил, что у Москвы нет сомнений в том, что США и Евросоюз сыграли ключевую роль в разжигании протестов, приведших к «евромайдану», передает РИА Новости.

«У нас нет никаких сомнений в ключевой роли ЕС и США в разжигании, поощрении и руководстве протестами шумного меньшинства с использованием крайне-правых радикалов и неонацистов в качестве рычага», — сказал он.

Он добавил, что Москве хорошо известны технологии по дезинформации, которыми пользовались при «евромайдане».

До этого глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад планировал организовать в Сербии «оранжевую революцию».

Ранее бывший глава сербской контрразведки Александр Вулин заявил, что с помощью организации протестов в Сербии Запад планировал в стране революцию по белорусскому сценарию.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.