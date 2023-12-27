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Полиция вошла в здание польского агентства печати PAP

WPolityce: шла в здание польского информационного агентства PAP

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Alik Keplicz/AP

Полиция вошла в здание польского агентства печати PAP. Об этом пишет издание WPolityce.

Чтобы воспрепятствовать полицейскому произволу, в здание пришли четверо обладающих иммунитетом депутатов партии «Право и справедливость» — Иоанна Боровяк, Ядвига Вишневска, Лидия Буржиньска и Януш Ковальский. В партии заявляют, что стороны правоохранителей имели место нарушения Конституции и Уголовного кодекса. Части сотрудников не дают пройти на рабочее место.

В партии препятствуют политике нового премьер-министра Дональда Туска по смене руководителей ведущих СМИ страны из-за того, что они якобы активно поддерживают «Право и справедливость» и действующего президента Анджея Дуду.

До этого президент Польши Анджей Дуда заверил нового премьер-министра Дональда Туска в своей открытости к сотрудничеству.

Ранее в Польше заявили об исчезновении материалов из архивов государственных СМИ

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