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Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев

ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев на выборах президента РФ

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России закончила прием документов от самовыдвиженцев на участие в президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба госоргана в официальном Telegram-канале.

«В 18:00 завершается срок представления в ЦИК ходатайств о регистрации групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения кандидата», — указывается в публикации.

В Центризбиркоме также напомнили, что решения съездов политических фракций о выдвижении кандидатов на пост главы государства продолжаются и будут приниматься до 18:00 1 января следующего года. При этом претенденты, выдвинутые парламентскими партиями, освобождаются от сбора подписей.

Выборы лидера страны пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Накануне заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что на участие в президентских выборах заявились 33 человека.

Ранее в ЦИК сообщили о необходимости проведения выборов.

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Выборы президента России 2024
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