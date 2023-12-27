В Европе заметили изменение в позиции Байдена насчет помощи Украине

Президент США Джо Байден изменил свою формулировку по вопросу финансирования Украины. Об этом пишет журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.

«Джо Байден на этот раз сказал, что продолжит помогать Украине «столько, сколько это будет возможным». Симптоматичное отклонение от его прежней формулы, которую, как мантру, повторяли и многие другие, об оказании помощи Киеву «столько, сколько потребуется», — обращает внимание Метер.

Автор также отмечает, что лидер США сменил риторику и в отношении России. На этот раз во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он не говорил о необходимости «нанести стратегическое поражение» РФ.

В середине декабря Байден заявил, что американское руководство стремительно теряет способность оказывать помощь Киеву.

Во время встречи с Зеленским Байден также затронул тему будущего Украины в НАТО. Вопрос об этом будет решаться только «в случае победы Киева», говорил американский лидер.

Ранее Байден назвал цель США в украинском конфликте.