Путин призвал не превращать наставничество в РФ в «принудиловку»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что наставничество в стране не должно превратиться в принудительный труд и оказаться загнанным в бюрократические рамки. Его слова передает ТАСС.

Глава государства 27 декабря проводит заседание Государственного совета. Во время совещания российский лидер указал на необходимость сохранить «живой дух» наставничества на территории страны.

«Ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку», — указал Путин.

Он добавил, что власти должны принять меры для развития наставничества в РФ. По словам президента, в стране необходимо создать условия, чтобы как можно больше людей начали искренне стремиться к передаче своего опыта и воспитанию следующего поколения.

26 декабря пресс-служба главы государства анонсировала участие Путина в заседании Государственного совета по вопросам наставничества. В заявлении отмечалось, что во время мероприятия с докладами планируют выступить министр просвещения Сергей Кравцов и губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее в Рособрнадзоре предложили ввести штрафы за излишнюю бюрократию в школах.