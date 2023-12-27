В Литве пожаловались спецслужбам на президента из-за разглашения имен дипломатов

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис пожаловался спецслужбам на президента страны Гитанаса Науседу после того, как тот публично назвал имена кандидатов на пост посла в Польше. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Литва».

«Я услышал, что имена дипломатов раскрыли, и я обратился к ответственным органам с просьбой дать четкий ответ, есть ли нарушения, так как это может повредить будущей карьере дипломатов… Я хочу прояснить ситуацию, чтобы эти власти могли сказать, были ли раскрыты секреты», — заявил Малдейкис.

По мнению депутата, поступок президента может «нанести ущерб не только дипломатам, но и литовским интересам в странах, где работают дипломаты, а также интересам Литвы в Польше».

До этого Посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш заверил, что Североатлантический альянс предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Европы на фоне конфликта на Украине.

Ранее в Литве сообщили об идеях для очередного пакета санкций против РФ.