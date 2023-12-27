Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Литве пожаловались спецслужбам на президента из-за разглашения имен дипломатов

Депутат в Литве сообщил спецслужбам о раскрытии президентом имен дипломатов

close
100%
Geert Vanden Wijngaert/AP

Депутат литовского сейма Матас Малдейкис пожаловался спецслужбам на президента страны Гитанаса Науседу после того, как тот публично назвал имена кандидатов на пост посла в Польше. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Литва».

«Я услышал, что имена дипломатов раскрыли, и я обратился к ответственным органам с просьбой дать четкий ответ, есть ли нарушения, так как это может повредить будущей карьере дипломатов… Я хочу прояснить ситуацию, чтобы эти власти могли сказать, были ли раскрыты секреты», — заявил Малдейкис.

По мнению депутата, поступок президента может «нанести ущерб не только дипломатам, но и литовским интересам в странах, где работают дипломаты, а также интересам Литвы в Польше».

До этого Посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш заверил, что Североатлантический альянс предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Европы на фоне конфликта на Украине.

Ранее в Литве сообщили об идеях для очередного пакета санкций против РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами