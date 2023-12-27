Сербская оппозиция анонсировала 24-часовой митинг в Белграде

Студенты, поддерживающие оппозиционную коалицию »Сербия против насилия», анонсировали проведение суточного митинга с блокировкой основных дорог Белграда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сербский телеканал N1.

Как заявил журналистам один из активистов по имени Йован Биелич, протестную акцию хотят устроить 29 декабря с 12:00 (14:00 мск). Сначала митингующие планируют заблокировать трассы, а потом собраться в центре сербской столицы.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», не согласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, почти каждый день устраивают акции за пересмотр итогов голосования.

25 декабря протестующие пытались взять штурмом мэрию города, а и.о. мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки «майданизацией».

В МИД РФ отмечали, что уличные протесты в Сербии реализуются при помощи использовавшихся ранее западных шаблонов.

Ранее французский политик Филиппо обвинил Запад в организации в Сербии «евромайдана».