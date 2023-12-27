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В Херсонской области рассказали о подготовке к выборам президента

Сальдо: избирательные участки в Херсонской области откроются в прифронтовой зоне

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Макс Ветров/РИА Новости

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ходе выборов президента в прифронтовых зонах будут работать избирательные участки. Его слова передает РИА Новости.

Как сказал руководитель региональной администрации, проведение специальной военной операции (СВО) на Украине «накладывает свой отпечаток» на жизнь граждан. Тем не менее он подчеркнул, что во время всеобщего голосования в прифронтовой зоне также откроются избирательные участки.

По словам Сальдо, речь идет о 15-километровой зоне вдоль реки Днепр. При этом организаторы выборов намерены соблюсти все меры безопасности, чтобы голосование прошло без проблем.

«Но даже в том случае, если эти меры будут нарушены, будет угроза какая-то, есть запасные варианты, где люди смогут проголосовать», — добавил глава Херсонской области.

Очередные выборы президента РФ запланированы на 17 марта 2024 года. По состоянию на 26 декабря о желании принять участие в электоральном процессе в качестве кандидатов официально заявили 33 человека, о чем рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Николай Булаев.

Ранее в ЦИК РФ спрогнозировали масштабы дистанционного голосования на предстоящих выборах главы государства.

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