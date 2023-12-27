Верховный суд Мичигана отклонил попытку исключить бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней праймериз 2024 года на основании на основании 14-й поправки к Конституции, которая запрещает бывшим государственным деятелям, участвовавшим в мятеже или восстании против государства, избираться без одобрения палаты представителей и сената. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Верховный суд Мичигана отклонил попытку исключить бывшего президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней 2024 года», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что иск в суд Мичигана был подан в сентябре правозащитной организацией Free Speech For People от имени группы избирателей. Она также безуспешно пыталась опротестовать решение аналогичное решение суда в Миннесоте.

Кроме того, такое же решение ранее вынес суд в штате Миннесота. Тогда бывшего главу государства пытались исключить из бюллетеней на первичных выборах в штате из-за его действий в ходе штурма Капитолия, состоявшегося в январе 2021 года. И в Миннесоте, и в Мичигане против Трампа попытались применить 14-ю поправку Конституции США.

До этого сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп имеет шансы вновь стать президентом США на выборах 2024 года, несмотря на юридические препятствия и обвинения.

Ранее британский историк заявил, что политика Байдена по Украине провалилась.