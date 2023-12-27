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Стало известно, сколько солдат ВСУ подготовила Эстония с начала СВО

ERR: Эстония подготовила около 1300 солдат ВСУ с начала конфликта на Украине

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Reuters

Эстония с начала СВО на Украине подготовила около 1300 солдат ВСУ. Об этом сообщает эстонский телеканал ERR со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны страны Роланда Мурофа.

«С начала войны мы подготовили более 1300 украинских солдат. Это означает в основном базовую подготовку солдат, но также артиллерийскую, снайперскую и снайперскую подготовку, а также киберподготовку», — заявил Муроф.

До этого сообщалось, что в Эстонии находится около 10 тысяч украинцев, которые могут быть отправлены на родину на фоне мобилизации на Украине.

В свою очередь, экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал власти страны выделять больше трех процентов ВВП на нужды обороны, а также поднять подоходный налог до 24% в этих же целях.

Ранее в Латвии заверили, что НАТО делает все необходимое для безопасности Европы.

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