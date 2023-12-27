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В США сообщили о росте сомнений относительно способности Израиля уничтожить ХАМАС

NYT: растут сомнения в реалистичности намерений Израиля уничтожить ХАМАС

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Yousef Masoud/Global Look Press

Сомнения в способности Израиля уничтожить палестинскую группировку ХАМАС растут. Об этом пишет американская газета New York Times со ссылкой на экспертов и чиновников.

«Критики как внутри Израиля, так и за его пределами задаются вопросом, было ли когда-либо реалистичным решение уничтожить такую глубоко укоренившуюся организацию (ХАМАС — прим. ред.)», — отмечается в сообщении издания.

Издание, ссылаясь на неназванного экс-советника по национальной безопасности Израиля, пишет, что чиновник назвал план по уничтожению ХАМАС «расплывчатым».

Кроме того, бывший высокопоставленный офицер разведки Израиля Майкл Мильштейн раскритиковал заявления некоторых израильских лидеров о том, что ХАМАС находится на пределе своих возможностей, заявив, что это может создать ложные ожидания относительно продолжительности войны.

Газета отмечает, что, по мнению политических и военных специалистов США, сама структура организации ХАМАС была создана с учетом потенциальных попыток устранения руководства группировки.

До этого бывший замглавы МИД Израиля Йоси Бейлин не исключил, что конфликт на территории сектора Газа может закончиться через несколько недель.

Ранее в США констатировали расширение конфликта на Ближнем Востоке.

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