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Си Цзиньпин представил новую концепцию модернизации и вспомнил о Мао Цзэдуне

Си Цзиньпин представил альтернативу западному капитализму

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Xie Huanchi/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном мероприятии по случаю 130-летия Мао Цзэдуна, представил концепцию «китайской модернизации», которая была разработана как альтернатива капиталистической модели Запада, передает агентство Bloomberg.

Свою концепцию председатель КНР назвал делом, которое было преданно «от ветеранов-революционеров, включая Мао Цзэдуна», и которое станет «торжественной исторической ответственностью сегодняшних китайских коммунистов».

По словам Си Цзиньпина, нация и правящая Коммунистическая партия Китая должна «сделать Китай более сильной страной и омолодить китайскую нацию на всех фронтах, проводя модернизацию».

Также Си Цзиньпин призвал решительно пресекать любые попытки отделения Тайваня от Китая. Кроме этого, председатель КНР оценил роль Мао Цзэдуна в истории страны и мира.

Ранее компартия Китая уравняла Си Цзиньпина с Мао Цзэдуном.

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