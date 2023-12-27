Си Цзиньпин представил новую концепцию модернизации и вспомнил о Мао Цзэдуне

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном мероприятии по случаю 130-летия Мао Цзэдуна, представил концепцию «китайской модернизации», которая была разработана как альтернатива капиталистической модели Запада, передает агентство Bloomberg.

Свою концепцию председатель КНР назвал делом, которое было преданно «от ветеранов-революционеров, включая Мао Цзэдуна», и которое станет «торжественной исторической ответственностью сегодняшних китайских коммунистов».

По словам Си Цзиньпина, нация и правящая Коммунистическая партия Китая должна «сделать Китай более сильной страной и омолодить китайскую нацию на всех фронтах, проводя модернизацию».

Также Си Цзиньпин призвал решительно пресекать любые попытки отделения Тайваня от Китая. Кроме этого, председатель КНР оценил роль Мао Цзэдуна в истории страны и мира.

Ранее компартия Китая уравняла Си Цзиньпина с Мао Цзэдуном.