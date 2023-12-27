Рамасвами может стать вице-президентом Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами может выйти из предвыборной гонки, чтобы увеличить свои шансы занять пост вице-президента в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Newsweek.

Как следует из текста, слухи о планах Рамасвами появились на фоне того, как предвыборный штаб объявил о прекращении финансирования телевизионной рекламы за несколько недель до выборов в штате Айова и праймериз в Нью-Гемпшире. Однако подозрения возникали и ранее, пишет Newsweek.

Как заявил сам кандидат на пост главы государства, у него нет намерения бороться за должность вице-президента в случае победы Трампа. По его словам, реклама на телевидении просто не рентабельна, поэтому следует вложить финансы в другие форматы.

Рамасвами, как и другие кандидаты от Республиканской партии, значительно уступает Трампу в популярности, однако регулярно хвалит своего соперника в рамках своей кампании. Такое развитие событий наталкивает американцев на мысль, что на самом деле он заинтересован в присоединении к команде Трампа, который положительно о нем отзывается, отмечается в материале.

«Вся его кампания была операцией. Он был доверенным лицом Трампа в дебатах. Теперь он снимает рекламу перед тем, как бросить борьбу и поддерживает Трампа, претендуя на должность в кабинете министров», — цитирует издание Рона Филипковски, критика Трампа и соведущего YouTube-шоу MAGA Uncovered, Track & Report.

Ранее кандидатов в президенты США обвинили в «бесхребетности» за поддержку Трампа.