Во Франции рассказали, что может стать для Макрона кошмаром

Победа главы политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах во Франции в 2027 году стала бы «кошмаром» для действующего президента страны Эммануэля Макрона. Об этом заявил французский сенатор Франсуа Патриа.

«[Макрон] прекрасно знает, что, если она станет его преемником, все будут осуждать его, говоря, что он не только ничего не сделал, но и привел Марин Ле Пен к власти. <...> Это его кошмар», — приводит слова парламентария газета Financial Times.

В статье утверждается, что Макрону все сложнее управлять страной, а его законодательные инициативы не находят поддержки. Например, правительство Франции потратило много времени и сил на разработку плана иммиграционной реформы, но рассмотрение законопроекта в парламенте изначально провалилось: «левые» депутаты назвали его чрезмерно жестоким, а «правые», наоборот, сочли слишком мягким. В результате Макрон внес в него изменения, настолько понравившиеся «правым», что проект поддержала даже Марин Ле Пен, «почувствовавшая, что может навредить Макрону и расколоть его центристский альянс». В конце концов обе палаты парламента поддержали реформу.

23 ноября Марин Ле Пен заявила о массовом недовольстве европейцев миграционной политикой ЕС.

Спустя месяц сотни человек в Париже вышли на акцию протеста из-за закона о миграции.

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