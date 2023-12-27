Путин проведет встречу с главой МИД Индии

Президент России Владимир Путин 27 декабря проведет встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, встреча состоится вечером. Других подробностей он не привел.

В свою очередь Джайшанкар сообщил, что встреча Путина с индийским премьером Нарендрой Моди состоится в следующем году.

«Традиции ежегодных встреч между нашими лидерами — это то, что мы очень высоко ценим… определенные моменты и обстоятельства сложились так, что в этом году встреча не смогла состояться. Уверены, что ежегодный саммит возобновится и будет проведен в следующем году», — заявил дипломат.

Некоторое время назад вице-премьер Александр Новак заявил, что основными партнерами России по экспорту нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия. По его словам, если раньше РФ почти не поставляла энергоресурсы в Индию, за два года доля этой страны в экспорте увеличилась до 40%.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».