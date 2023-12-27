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В Кремле оценили влияние выделяемых ЕС денег для помощи Украине на ход СВО

Песков: выделяемые Евросоюзом деньги не смогут изменить ход СВО на Украине

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Средства, которые Европейский союз (ЕС) выделяет на помощь Украине, не помогут изменить ситуацию в зоне боевых действий. Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам представителя российского президента, региональное содружество столкнулось с внутренними проблемами из-за поддержки Киева. Позиции разных стран — членов организации по этому вопросу сильно отличаются друг от друга, следует из его слов.

«Деньги выделяются не на созидание, а на войну и поддержку режима, который неизвестно на какие цели их тратит. Евросоюз это понимает <...> понимают руководители стран [региона], это дойдет до налогоплательщиков этих стран», — добавил Песков.

Как он сказал, зарубежное финансирование не позволит Украине изменить обстановку на поле боя. При этом представитель Кремля подчеркнул, что региональное содружество выделяет средства в ущерб собственной промышленности и будущему.

«Мы продолжим специальную военную операцию на Украине. Для нас главное — достигнуть целей, которые были поставлены», — резюмировал представитель главы государства.

27 декабря британская газета Financial Times со ссылкой на собственный источник сообщила, что ЕС рассматривает запасной план финансирования Украины из-за неудачи при согласовании долгосрочной программы поддержки на сумму €50 млрд. В материале уточнялось, что план Б предполагает выделение €20 млрд на помощь Киеву.

Ранее в Европейской комиссии (ЕК) оценили сроки вступления Украины в региональное содружество.

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