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В Кремле прокомментировали разговор Алиева и Пашиняна

Песков: Россия поддержит мирный договор между Арменией и Азербайджаном

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РИА «Новости»/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Он отметил, что Алиев и Пашинян не проводили полноценные переговоры в Петербурге, а имели возможность пообщаться «на ногах».

«Все имели возможность пообщаться на ногах. Страны движутся к финализации (мирного, — «Газета.Ru») договора, не в ущерб качеству. Мы вместе со всеми ждем, когда работа будет завершена», — рассказал Песков.

По его словам, российская сторона поддерживает такую работу.

«Мы считаем, что заключение договора будет полезно для двух стран и для стабилизации мира во всем регионе», — добавил представитель Кремля.

Накануне сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой. 25 декабря сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан не заинтересован в «Перекрестке мира».

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