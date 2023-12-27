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Лавров рассказал о переговорах по военному сотрудничеству с Индией

Лавров и глава МИД Индии Джайшанкар обсудили военно-техническое сотрудничество

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров и глава индийского внешнеполитического ведомства Сабраманьям Джайшанкар обсудили военно-техническое сотрудничество на встрече в Доме приемов. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский министр отметил, что в Москве наблюдают прогресс в сотрудничестве с Дели по производству современных видов вооружений. При этом от лица РФ он выразил готовность к совместному производству военной продукции в рамках программы Make in India (Делай в Индии).

Эта программа была представлена премьер-министром Индии Нарендрой Моди в 2014 году. Она направлена на индустриализацию страны посредством привлечения иностранных инвестиций в страну на том условии, что производство будет размещено на территории страны и большая часть занятых на нем работников будут индийцами.

До этого Россия и Индия подписали соглашения по энергоблокам АЭС «Куданкулам».

Ранее в США выступили за расширение совместного с Индией производства военной техники.

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