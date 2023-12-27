В МИД РФ допустили требование компенсации от Запада

В будущем Россия может выступить с инициативой о компенсации ущерба со стороны западных стран. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Вопрос о компенсации ущерба, безусловно, будет решаться, но это вопрос будущего», — заявила Захарова.

По ее словам, перед Россией сейчас стоят практические цели и задачи, ранее сформулированные руководством страны.

27 декабря Захарова высказалась о торговой войне против России. По ее словам, западные санкции в очередной раз используются для нечестной конкурентной борьбы.

В тот же день Захарова назвала «безумным» заявление МИДа Британии о сохранении помощи Украине. По ее словам, подобная оторванная от реалий политика — «акт, направленный против подданных своей же собственной страны».

Ранее Захарова высказалась о судьбе украинских уклонистов в Эстонии.