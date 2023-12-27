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Байден боится эскалации конфликта с Ираном на Ближнем Востоке в преддверии выборов

WSJ: США не хотят быть вовлеченными в конфликт с Ираном в преддверии выборов

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Elizabeth Frantz/Reuters

Администрация американского президента США Джо Байдена боится эскалации конфликта с Ираном на фоне нападений со стороны шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) на торговые суда в Красном море, расширение конфликта может стать непопулярным среди избирателей в США в преддверии выборов 2024 года. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Высшим приоритетом г-на Байдена, о котором Белый дом каждый день шепчет, является избежание эскалации с Ираном или его доверенными лицами. Г-н Байден боится — мы сознательно используем это слово — быть вовлеченным в более крупный конфликт, который может не пользоваться популярностью в год выборов», — отмечает издание.

Подчеркивается, что с октября разные иранские прокси, в том числе хуситы, атаковали силы США на Ближнем Востоке около 100 раз.

До этого сообщалось, что в южной части Красного моря американские военные корабли и авиация успешно сбили более 10 дронов и несколько крылатых ракет, запущенных хуситами.

США объявили о начале операции в Красном море совместно с десятью другими странами, включая Бахрейн, с целью защиты судоходства от атак хуситов. В ответ хуситы заявили, что милитаризация со стороны США в Красном море создает угрозу судоходству в этом регионе и обеспечивает безопасность израильских кораблей.

Ранее в США констатировали расширение конфликта на Ближнем Востоке.

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