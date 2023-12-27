В России указали на усугубление ситуации в секторе Газа

Градус эскалации в конфликте между Израилем и Палестиной не снижается, страны теряют людей и инфраструктуру. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Россия призывает к немедленному прекращению огня в палестинском анклаве, она проголосовала за соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря. Документ не был принят, поскольку несколько стран его не поддержали.

Также Захарова сообщила, что Россия старается другими возможными способами облегчить жизнь жителей сектора Газа, в частности, направив им 390 тонн гуманитарных грузов.

Представитель МИД РФ добавила, что, экспортируя вооружение и усиляя свое военное присутствие, США намеренно игнорируют доказанную временем факт о том, что кризисы на Ближнем Востоке не имеют силового решения.

По словам дипломата, происходящее вокруг палестино-израильского конфликта в очередной раз свидетельствует о глубокой милитаризации внешней политики США и их союзников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.