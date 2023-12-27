В России предупредили о безразличии Запада к судьбе Армении

Западу безразлично процветание Армении, для России же это имеет важнейшее значение. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что прошедший год был очень непростым для многих стран, в том числе для Армении. По ее словам, в России заметили разные попытки втянуть Ереван в еще более опасные геополитические игры.

Захарова высказала мнение, что коллективный Запад использует чувства, историческую память, боль и страдания армян исключительно в собственных интересах.

Россия в свою очередь, с учетом союзнического характера отношений с Арменией, готова всячески содействовать миру, стабильности и процветанию этой страны, подытожила представитель МИД РФ.

Некоторое время назад стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой.

Ранее Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.