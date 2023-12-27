Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России предупредили о безразличии Запада к судьбе Армении

Захарова: процветание Армении важно для РФ, Запад в этом не заинтересован

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Западу безразлично процветание Армении, для России же это имеет важнейшее значение. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что прошедший год был очень непростым для многих стран, в том числе для Армении. По ее словам, в России заметили разные попытки втянуть Ереван в еще более опасные геополитические игры.

Захарова высказала мнение, что коллективный Запад использует чувства, историческую память, боль и страдания армян исключительно в собственных интересах.

Россия в свою очередь, с учетом союзнического характера отношений с Арменией, готова всячески содействовать миру, стабильности и процветанию этой страны, подытожила представитель МИД РФ.

Некоторое время назад стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге вопросы, связанные с армяно-азербайджанской мирной повесткой.

Ранее Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами