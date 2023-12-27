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В США оценили шансы Трампа на переизбрание

Bloomberg: Трамп может вновь стать президентом США в 2024 году

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Carolyn Kaster/AP

Экс-президент США Дональд Трамп имеет шансы вновь стать президентом США на выборах 2024 года, несмотря на юридические препятствия и обвинения. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Ной Фельдман в статье, опубликованной на сайте издания.

«Дональд Трамп может быть переизбран в 2024 году, несмотря на беспрецедентный год, когда бывшему президенту были предъявлены уголовные обвинения в трех разных юрисдикциях», — пишет обозреватель.

При этом, по мнению Фельдмана, судебная система США представляет собой «сильнейший оплот» против попыток Трампа нарушить конституционные правила. В случае прихода Трампа к власти суды будут «придерживаться своей линии».

До этого Трамп заявил, что ему из-за «жуликоватого и некомпетентного» президента Джо Байдена тяжело проводить Рождество.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, к чему приведет победа Трампа.

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