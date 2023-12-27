Захарова допустила несимметричный ответ на санкции Южной Кореи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ оставляет за собой право на ответные меры против Южной Кореи из-за введенных в отношении Москвы санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что антироссийские санкции Сеула — это недружественный шаг, принятый с подачи Вашингтона. По ее словам, это «идет вразрез с декларируемым южнокорейской стороной настроем на поддержание конструктивных отношений с Россией».

«Мы оставляем за собой право на ответные меры, причем необязательно симметричного характера», — подчеркнула она.

До этого стало известно, что Южная Корея запретила экспорт в Россию машин с объемом двигателя более двух литров. Под него попадает большинство популярных версий корейских кроссоверов, таких как Hyundai Santa Fe, Palisade и мощные модификации Kia Sportage и Sorento, которые составляли большой объем параллельного импорта. По предварительным данным, нововведения начнут действовать в середине января.

Ранее Тайвань расширил ограничения против России и Белоруссии.