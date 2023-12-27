В Австрии скептически отнеслись к вступлению Украины и Молдавии в ЕС в ближайшие годы

Министр по делам ЕС и по конституционным вопросам Австрии Каролине Эдтштадлер скептически отнеслась к возможности вступления Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) в ближайшие годы. В беседе с Австрийским агентством печати она отметила, что это вряд ли произойдет в следующие 5-10 лет.

Эдтштадлер заявила, что Киеву и Кишиневу потребуется приложить множество усилий и провести необходимые реформы. Она также подчеркнула, что вступление Украины в политическое объединение невозможно, пока на территории страны идут боевые действия.

Ранее глава Евросовета заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

До этого депутат Европарламента Алин Митуца говорил, что процесс вступления Молдавии в ЕС может оказаться достаточно сложным, республика не сможет стать частью Евросоюза без Украины.

Ранее глава представительства Европейской комиссии в Австрии Мартин Зельмаер заявил, процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС) даже по ускоренной процедуре займет от шести до одиннадцати лет.