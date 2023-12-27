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В США указали на рост разочарования способом избрания президента

AP: в США растет число разочарованных в политической системе американцев

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Brian Inganga/AP

В Соединенных Штатах выросло число граждан, разочарованных в политической системе из-за сомнений в честности праймериз, способе избрания президента и отстаивания партиями интересов американцев. Это следует из опроса Associated Press.

«Чуть менее половины взрослого населения США — 46% — говорят, что они пессимистично относятся к способу избрания лидеров страны», — отмечается в материале.

Кроме того, около четверти взрослого населения США выражают точку зрения, что они «лишь немного» уверены или «совсем не уверены» в том, что и Демократическая партия, и Республиканская партия справедливо выбирают кандидата в президенты.

В материале также отмечается, что треть республиканцев и порядка 45% независимых избирателей считают, что Республиканская партия двигается в неверном направлении. Такую же точку зрения о Демпартии высказали порядка четверти демократов и 41% независимых избирателей США.

Исходя из данных опроса, зафиксирован рост опасений среди сторонников обеих партий относительно выдвигаемых кандидатов: американцы не уверены, что человек, выдвигаемый на должность главы государства, сможет одержать победу на всеобщих выборах.

«Кроме того, с обеих сторон есть некоторые сомнения в том, что новые кандидаты будут представлять взгляды их партии или американцев в целом», — говорится в тексте.

Ранее в США спрогнозировали, каким будет президентство Трампа в случае победы.

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