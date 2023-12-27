В США сравнили пограничников при Байдене с турагентами из-за ситуации на границе

Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорел Ли сравнила сотрудников пограничного патруля при Джо Байдене с туристическими агентами на фоне пограничной политики Белого Дома. Ее слова приводит Fox News.

По ее словам, в Соединенных Штатах достаточно храбрых мужчин и женщин из Погранично-таможенной службы, которые готовы и способны исполнять законы страны в области миграции.

Однако им поручают задачи, такие как «раздача одеял и работа турагентами, которые просто привозят людей в эту страну».

25 декабря стало известно, что за последние пять дней на территорию США нелегально попали 50 тысяч мигрантов. Как сообщает CBS, особенно высокий прирост был зафиксирован в городе Дель-Рио, штат Техас, где за одни сутки число мигрантов достигло рекордных 6,4 тысячи человек.

Еще 1,5 тысячи мигрантов ожидают оформления на пограничных пунктах по предварительной записи через мобильное приложение.

Постоянный поток беженцев создает огромную нагрузку как на штаты, расположенные на границе, так и на другие штаты, которые принимают этих мигрантов. CBS отмечает, что нынешняя администрация Белого дома под предводительством Джо Байдена сталкивается с критикой из-за неспособности справиться с этим потоком беженцев.

Ранее в США раскрыли, что стало угрозой для переизбрания Байдена.