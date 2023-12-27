Посол рассказал о вандализме против домов российских дипломатов в Австрии

В отношении объектов, жилых домов и служебного транспорта российских дипломатов в Австрии неоднократно совершали акты вандализма. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

По его словам, иногда австрийским правоохранительным органам удавалось задержать злоумышленников на месте преступлений.

Тем не менее дипломат отметил, что австрийские власти с должным вниманием относятся к вопросам безопасности российских учреждений и «оперативно реагируют на поступающие сигналы» и обращения российской стороны.

Страдают от вандалов не только объекты дипломатов. Так, в Австрии преступники осквернили воинское захоронение советских солдат.

До этого на литовской части Куршской косы вандалы осквернили памятник на месте захоронения советских воинов Великой Отечественной войны.

Ранее в Австрии заявили, что Евросоюз находится в «огненном кольце» конфликтов.