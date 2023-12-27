Украина лишится еще больше территорий, если продолжит конфликт с Россией. Об этом военный обозреватель Чэнь Си написал в статье для портала Sohu.

«Что Киев может сделать сейчас, так это только вовремя остановить конфликт, чтобы не потерять еще больше земель», — заявил он.

Автор публикации также обратил внимание, что многие на Украине уже высказывались о необходимости прекращения конфликта.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что подход российской армии к городу Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.