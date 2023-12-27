В Европе обсуждают запасной план помощи Украине

Евросоюз (ЕС) рассматривает план Б финансовой помощи Украине размером €20 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

В статье говорится, что рассмотрение новых вариантов финансовой поддержки Украины понадобилось после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение Киеву €50 млрд в ближайшие четыре года.

Новый план предусматривает, что члены ЕС возьмут на себя обязательства перед бюджетом содружества, благодаря чему Еврокомиссия (ЕК) сможет занять €20 млрд для Киева. Подобную схему ЕС использовал в 2020 году, когда ЕК предоставила странам Европы кредит в размере €100 млрд для поддержки в условиях пандемии, говорится в материале.

Там отмечается, что итоговый размер финансирования будет зависеть от потребностей Украины.

Газета утверждает, что основное преимущество указанной схемы заключается в том, что она не требует согласия всех членов ЕС, а это исключает риск нового вето со стороны Венгрии.

До этого Виктор Орбан назвал причину ухудшения отношений Венгрии и Украины.

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