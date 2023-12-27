Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запад планировал организовать в Сербии «оранжевую революцию». Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Филиппо, НАТО с помощью своего «доверенного лица» Европейского союза прямо сейчас пытается устроить в Сербии «оранжевую революцию». Атлантисты, считает французский политик, не выдержали победы Александра Вучича на президентских выборах и решили свергнуть его. Для этого они организовали демонстрации, в первую очередь, в университетах и ​​у мэрии Белграда. По мнению Филиппо, это «попахивает Евромайданом».

Политик также отметил, что НАТО уже в течение несколько месяцев угрожает Белграду и стремится привести к власти в Сербии своих вассалов.

Ранее бывший глава сербской контрразведки Александр Вулин заявил, что с помощью организации протестов в Сербии Запад планировал в стране революцию по белорусскому сценарию.

Ранее Вучич прокомментировал возможность насильственной смены власти в Сербии.