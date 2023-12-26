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В России утвердили индексацию отдельных выплат военным на 4,5%

Кабмин постановил индексировать отдельные выплаты военнослужащим на 4,5% с 2024 года

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому с 1 января 2024 года будут проиндексированы отдельные выплаты военным и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти, уволенным с воинской службы и проходившим военные сборы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить индексацию с применением коэффициента 1,045 <…> единовременных пособий», — указывается в пояснительной записке.

Согласно документу, выплаты решено было произвести исходя из уровня инфляции.

В ноябре Совет Федерации России одобрил на пленарном заседании поправки в закон, предусматривающие повышение с 1 октября 2024 года пенсионных выплат военным и их родным. Исходя из корректировок, с 1 октября следующего года будет учитываться 89,32% денежного довольствия, что позволит увеличить средний размер военных пенсий с октября 2024 года на 4,5%, отмечают авторы проекта.

Ранее в Минобороны рассказали порядок выплат компенсаций военным пенсионерам-участникам СВО.

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