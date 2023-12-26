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В Турции сделали шаг к вступлению Швеции в НАТО

Профильный комитет парламента Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО, сообщает телеканал TRT Haber.

Отмечается, что решение было принято на заседании 26 декабря.

Следом документ будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента. Дата голосования пока не назначена.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Швеция скоро должна присоединиться к НАТО, это, по его словам, поможет усилению Североатлантического альянса.

11 декабря турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники писала, что Турция поддержит вступлении Швеции в НАТО в случае, если США одобрят сделку по продаже Анкаре истребителей F-16.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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