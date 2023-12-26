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Путин заявил о востребованности в СНГ сотрудничества в борьбе с нацизмом

Путин: сотрудничество в борьбе с нацизмом и переписью истории востребовано в СНГ

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Росконгресс

Сотрудничество стран СНГ в вопросах борьбы с нацизмом и фальсификации истории на сегодняшний день востребовано. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая неформальную встречу лидеров стран объединения, передает ТАСС.

«Тесное сотрудничество участников Содружества по-прежнему востребовано, особенно в вопросах борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — сказал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что необходимо и дальше проводить ставшие уже знаковыми акции памяти павших в годы Великой Отечественной войны, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и «Поезд памяти». Президент России признался, что об историческом контексте связей между странами СНГ и народами он планирует в неформальной обстановке поговорить со своими гостями позже.

26 декабря президент России Владимир Путин посетил музей-заповедник «Царское Село» в Санкт-Петербурге вместе с коллегами из стран СНГ, приехавшими на саммит.

Ранее сообщалось, что на саммит глав СНГ приехал президент Туркмении.

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