В России рассказали, почему беженцы из Харькова сталкиваются с проблемами с пособиями

Беженцы из Харьковской области столкнулись с проблемами из-за разницы статуса с приехавшими из новых регионов России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов благотворительных фондов.

Стало известно, что беженцы из Харьковской области не могут получить льготы, которые полагаются людям, жившим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В частности, по новым правилам, тот же маткапитал с 1 января 2024 года будет положен только тем, кто имеет российское гражданство на момент рождения ребенка. Исключения распространились только на жителей новых регионов.

Юрист фонда помощи беженцам «Дом с маяком» Владимир Артюшенко объяснил, что семьи с детьми, которые по независящим от них обстоятельствам покинули территорию Украины, но вступили в российское гражданство, не смогут получить выплату.

«Для жителей Харьковской области <...> действует общий порядок — они должны показать свой доход за последние 12 месяцев, которого, как правило, ни у кого нет», — пояснил Артюшенко.

Также в вошедших в состав России регионах есть программы компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. Но беженцы, пострадавшие от боевых действий в украинских регионах, в том числе в Харьковской области, эти выплаты получить не смогут.

До этого сообщалось, что в российских пунктах временного размещения (ПВР) для беженцев до сих пор остаются около 25 000 человек с Украины, из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Данные о количестве человек, размещенных в ПВР, предоставили 45 регионов России.

Ранее в российском Соцфонде сообщили, что пенсии и пособия за январь придут досрочно.