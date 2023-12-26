СМИ рассказали о последствиях конфискации российских активов для США

Попытки Вашингтона принять закон, который позволит конфисковать замороженные активы Центрального банка России, подорвут влияние США в мире и покажут другим государствам, что лучше хранить денежные средства в независимых банковских центрах и в других валютах, кроме доллара и евро. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По мнению обозревателя, этот шаг Соединенных Штатов вызовет геополитические вопросы.

«Одним из последствий на деле будет сигнал Китаю и другим странам, что активы их центробанков будут конфискованы следующими, если, скажем, Китай нападет на Тайвань. Поэтому они удвоят усилия, чтобы держать активы в нейтральных банковских центрах и валютах. В долгосрочной перспективе это может подорвать влияние США», — говорится в публикации.

Принятие законов для использования активов Центробанка другой страны будет противоречить международному праву и будет считаться лицемерным для всего остального мира, считает колумнист. Автор статьи подчеркивает, что этот способ получения денег Штатами для помощи Украине является неразумным и неправильным.

«Кроме того, страны, которые не поддерживают нарратив в США по конфликту на Украине, такие как, например, ЮАР, Индонезия и Бразилия, убедятся в том, что Соединенные Штаты делают, что хотят, а затем это оправдывают», — подчеркнул обозреватель.

До этого китайский портал Sohu писал, что США решили «сколотить преступную банду», чтобы «украсть» $300 млрд зарубежных активов России.

Ранее США предложили варианты передачи Киеву замороженных российских активов.