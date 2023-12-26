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В Армении оценили шаги Азербайджана навстречу миру

Спикер парламента Армении Симонян: мир с Азербайджаном близок как никогда

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Аппарат Президента Республики Армения

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном близко к подписанию, и Баку этому способствует. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя армянского парламента Алена Симоняна.

«Мир еще никогда не был так близок. Мы продвигаем мирный процесс. С азербайджанской стороны тоже есть аналогичный подход. Они делают шаги в этом направлении», — сказал Симонян.

По словам спикера, стороны уже согласовали основные принципы договора, и им остается обговорить только некоторые вопросы.

25 декабря сообщалось, что Азербайджан передал Армении обновленную версию мирного договора.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. С тех пор идут переговоры о заключении мира.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев пожали руки при встрече на неформальном саммите лидеров стран СНГ.

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