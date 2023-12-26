Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Боррель стал обладателем антипремии «Борат от дипломатии»

Politico распределило между западными политиками места в антирейтинге года

close
100%
Isabel Infantes/Reuters

Ведущие места в юмористическом антирейтинге года заняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы ЕС Жозеп Боррель и глава правительства Италии Джорджа Мелони. Его итоги подвело европейская газета Politico.

Боррелю присуждена премия «Борат от дипломатии» в честь героя одноименной американо-британской кинокомедии — «благожелательного болвана».

«Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость», — уточнили в публикации.

Авторы статьи отметили, что по мере того как его срок подходит к концу, Боррель старается ежедневно напоминать о своей «дипломатической несостоятельности».

Фон дер Ляйен, согласно антирейтингу получила статус «немки, играющей в президента Европы». При этом каждый раз, когда глава ЕК хочет воспользоваться своей властью, на ее пути вырастает «кирпичная стена».

Итальянского премьера политологи издания назвали «хоббитом, играющим фашиста».

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами