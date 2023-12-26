Боррель стал обладателем антипремии «Борат от дипломатии»

Ведущие места в юмористическом антирейтинге года заняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы ЕС Жозеп Боррель и глава правительства Италии Джорджа Мелони. Его итоги подвело европейская газета Politico.

Боррелю присуждена премия «Борат от дипломатии» в честь героя одноименной американо-британской кинокомедии — «благожелательного болвана».

«Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость», — уточнили в публикации.

Авторы статьи отметили, что по мере того как его срок подходит к концу, Боррель старается ежедневно напоминать о своей «дипломатической несостоятельности».

Фон дер Ляйен, согласно антирейтингу получила статус «немки, играющей в президента Европы». При этом каждый раз, когда глава ЕК хочет воспользоваться своей властью, на ее пути вырастает «кирпичная стена».

Итальянского премьера политологи издания назвали «хоббитом, играющим фашиста».

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.